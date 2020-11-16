شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الحسينى: "مستقبل وطن" خسر مقاعد فى الفردى..والمنافسة شرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامى للقائمة الوطنية من أجل مصر، وعضو حزب مستقبل وطن، إن الحزب لا يسلك نفس طرق ونهج الحزب الوطنى المنحل، وإنه مثل أي حزب آخر في العالم من حقه أن يسعى لتحقيق الأغلبية في البرلمان، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن مستهدف.

وأضاف "الحسينى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي فى برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on"، ردا على الاتهامات الموجهة للحزب، قائلا: "أي حزب في الدنيا ينزل الانتخابات مش نازل عشان بس يكسب، نازل عشان يحقق أغلبية، لو مش بلعب على أغلبية يبقى فيه مشكلة داخلية في الحزب، ومستقبل وطن هو الأكثر تنظيما وهو الذى دعا للتحالف الانتخابى مع أحزاب أخرى في القائمة، 12 حزبا بينهم أحزاب معارضة، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هل حد كان متخيل أن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى تحديدا يتم مساعدته ويدخل قائمة ليكون له مقاعد، إحنا بنشجع قدر الإمكان أنه ليس بالضرورة الجميع موالاة ولا بالضرورة الجميع معارضة، عيزين مناخ سياسي يساعدنا نقدر نوصل لمقاعد في البرلمان".

وتابع: "هناك قيادات حزبية كانت تقول ياريت حتى لو نقدر ناخد كرسى واحد، وبقى ليها مقعدين و3 و4 مقاعد في مجلس النواب، ونشجع أحزاب أخرى، أحزاب شديدة المعارضة حصلت على أكثر من مقعد في البرلمان، ومفيش حاجة اسمها إحنا الحزب الوطنى، نسبة مرشحي الحزب الوطني الذين كانوا يخسروا في الانتخابات كانت قليلة جدا أمام المرشحين الآخرين، وفى المقابل نسب مرشحى حزب مستقبل وطن الذين يخسروا، عندى نسبة كبيرة من الفردى خسروا، وعندى في الإعادة منافسين شرسين".

Advertisements

واستطرد "الحسينى":"من حقى كحزب له أيديولوجية ورؤية أن يسعى لتحقيق الأغلبية، حتى يقدم مشروعات قوانين يرى من وجهة نظره أنها تحقق صالح الوطن، من حقى أسعى للأغلبية والاستحواذ ولو هناك آخرين لديهم نفس الأمر نتمنى ذلك، أنا موجود في القائمة 50% فقط، والـ50% الأخرى عند بقية الأحزاب".

وأشار يوسف الحسينى، إلى أن هناك استهداف دائم لحزب مستقبل وطن، قائلا: "اللى عنده حاجة يقولها بوضوح ويقدم الدليل، لا تلقى اتهامات جزافا، طيب اشمعنى احنا، هو مستقبل وطن هو القائمة، إحنا حزب من 13 كيان سياسى، لو هي المسألة كدا وإحنا حزب الدولة واللى مسئول عن كل حاجة وحشة كنت دخلت ناس معايا ليه في القائمة، ما كنت أكمل لوحدى، وكنا عملنا شغل المغالبة والبلطجة بتاع الحزب الوطنى والحرية والعدالة بتاع الإخوان، فما يقال حاليا على العملية السياسية صورة طبق الأصل من اللى اتقال على الإعلام والصحافة عشان مساندة البلد بعد 30 يونيو".

وأكد "الحسينى"، أن العملية الانتخابية تتم بنزاهة وشفافية، وأن الدليل على ذلك أن هناك مرشحين من تكتل 25 – 30، داخلين إعادة وليس لديهم فلوس، مشددا على أن ما يثار عن مخالفات في حزب مستقبل وطن غير صحيحة.