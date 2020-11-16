أمين عام الشيوخ: الاستقرار على 14 لجنة برلمانية ونص يجيز بزيادتها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، استقرار لجنة إعداد اللائحة إلى 14 لجنة برلمانية بمجلس الشيوخ، مع وضع نص يجيز بزيادة عدد اللجان البرلمانية حسبما يتراءى للمؤسسة التشريعية ذلك.

وشدد "عتمان على أن مجلس الشيوخ سيراعى عددا من الإجراءات قبل مناقشتها فى الجلسة العامة وسيتم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غد "الثلاثاء "،ومن بينها إحالة مشروع القانون الخاص بلائحة مجلس الشيوخ إلى مجلس الدولة، وكذلك إحالة مشروع القانون بعد الموافقة عليه فى جلسة مجلس الشيوخ إلى مجلس الوزراء ليحيله إلى مجلس النواب، أو إحالته مباشرة إلى رئيس الجمهورية.

وحول الجلسات المُشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ؛ أكد "عتمان" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك.

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وشارك فى اجتماع لجنة الصياغة اليوم، كلا من المستشار محمود عتمان إسماعيل، أمين مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النائب فرج الدرى، النائب هانى سرى الدى، النائب جميل حليم، النائب شوقي عنانى، النائب يوسف السيد، فضلا عن النائب ياسر الهضيبي.

وتتشكل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس من 30 عضوا ويرأسها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وتضم كلا من وكيلى المجلس فيبى فوزى وبهاء أبو شقة، وعقدت أولى اجتماعاتها فى 25 أكتوبر الماضى، فى ضوء قرار هيئة المكتب برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الصادر برقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة المناط بها إعداد اللائحة، فضلا عن ممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، فيما تضم لجنة الصياغة 8 أعضاء.

وتتضمن المسودة فى مجموعها "306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاثة مواد، وتنص المادة الأولى على أن مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية للبرلمان بجانب مجلس النواب، ويمارس اختصاصاته المقررة له فى الدستور واللائحة المرافقة فى إطار من التعاون بين الغرفتين.