شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية.. محمد تيسير مطر: أهلنا وناسنا أصحاب الفضل عليا بعد ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد تيسير مطر، أمين عام حزب إرادة جيل، التحية وشكر لفريق عمله وأهالي دائرته البساتين و دار السلام بمحافظة القاهرة بعدما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات البرلمانية ضمن قائمة من أجل مصر.

وقال محمد تيسير مطر، في كلمة نشرها عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"أهلي وأهل مصر الجدعان، بشكركم كلكم، أنتوا أصحاب الفضل بعد ربنا في اللي قدرنا نحققه في انتخابات مجلس النواب. أنا بقول دايمًا إني محظوظ بالفريق اللي معايا، واللي اشتغلت معاهم من وقت بداياتي في العمل العام، زي ما أنا محظوظ بالعمل مع أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. في النهاية كلنا حلقات اتجمعت مع بعضها عشان ترسم صورة كاملة وتحقق حاجة للصالح العام، لأن الأساس في أي إنجاز هو العمل الجماعي".



محمد تيسير مطر

وواصل محمد تيسير مطر كلمته التي جاءت من قلبه قائلا :"دي هتكون تجربتي الأولى كعضو في البرلمان، وفي الوقت الحالي مش بفكر في أي حاجة غير إني أبذل كل جهدي وأعمل اللي أقدر عليه عشان أرد الجميل للبلد وللناس وأكون على قدر المسؤولية والثقة. عارف إن الطموح كبير والمشاكل كمان كبيرة وإن لازم تكون عندنا حلول سريعة تساعد في تحسين الظروف المعيشية للأفراد في كل النواحي، وإن شاء الله ده اللي هتشرف بالعمل على محاولة تحقيقه. يهمني جدًا إن كل صاحب مشكلة يحس إن في حد بيتكلم بصوته وإن في قنوات اتصال مباشرة مفتوحة بينه وبين نواب الشعب".

وكرر الشكر محمد تيسير مطر للجميع سواء الذين انتخبوه أو غيرهم بقوله :"مرة تانية بوجه الشكر لكل الداعمين ولكل المنتقدين، لأن بوجهات نظرنا المختلفة بيكمل المشهد، وأتمنى بعد 5 سنين من دلوقتي تكون بلدنا أحسن بكتير ويكون كل مواطن شاعر بأهمية صوته وإنه ساهم ولو بجزء بسيط في إن بلده توصل للمكانة اللي تستحقها ومؤمن إن ده مش صعب علينا إن شاء الله".

أكد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب بلغت 29.50% وأن الأصوات الصحيحة لنظام القوائم بلغت 7 ملايين و730 ألفًا .

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وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن القائمة الوطنية فازت فى الدائرة الأولى والثالثة بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة بكل دائرة .

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.