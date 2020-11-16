شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للانتخابات": انتخابات مجلس النواب جرت بنزاهة وحياد تام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة بذل مجهودات لإنجاز الاستحقاق الدستورى، مضيفا أن الانتخابات جرت بنزاهة وحياد تام وسط متابعة من منظمات المجتمع المدنى .

وأضاف لاشين إبراهيم خلال مؤتمر إعلان نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أن الانتخابات جرت فى مناخ تنافسى كل يرغب فى نيل شرف تمثيل الشعب المصرى، و أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين ، متابعا :" حاضرنا ممارسة ديمقراطية وغدنا مشرق باذن الله ".

وعقب إعلان النتيجة النهائية تستأنف الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من 16 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر الذي يبدأ فيه الصمت الانتخابي.

وحددت الهيئة الوطنية يوم 17 نوفمبر للطعن على نتيجة المرحلة الثانية، وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الأولي لانتخابات بقيام المصريين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع يومى 19 و20 نوفمبر، وإرسال البطاقات إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية ايام 21 و22 و23 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل ايام 23 و24 نوفمبر الجاري.

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