إصابة حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفيروس كورونا، ونقل إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365":"أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".

وفى وقت سابق، قال حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك منظمات سياسية تستخدم شعار حقوق الإنسان وهو ما يفرق بين المنظمات الحقوقية التى تعمل من أجل مبادئ حقوق الإنسان وتعزيزها، وأهم هذه المبادئ استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، حتى لو شخص مقبوض عليه يكون الطلب الأساسي أن يحاكم محاكمة عادلة ويكون لديه حق الدفاع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية ندى رضا، أن المنظمات المسيسة لها أهداف سياسية تتنافى مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان فعندما تسعى للإفراج عن قتلة أو إرهابيين ارتكبوا جرائم عنف ودون أن يحاكموا فهذا ضد حقوق الإنسان ودولة سيادة القانون.

وأشار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية المشبوهة هي منظمات أنشأتها جماعة الإخوان وموجودة في قطر وإسطنبول ولندن.