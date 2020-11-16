شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام "المحامين العرب" عن عزل أعضاء بالاتحاد له من منصبه: ما يحدث يشوه صورتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر الكريوين الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إنه لم يكن هناك اجتماع اليوم، وأن ما يحصل من فقد عضويته ماهو الإ تشويه لصورة الاتحاد و عمله.

وأضاف ناصر الكريوين فى تصريحات لـ" الخليج 365"، أنه بناءا على دعوة النقيب رجائى عطية نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب باستضافة أعمال المكتب الدائم فى دورته الثانية لعام 2020، فى النصف الثانى من شهر ديسمبر القادم بجمهورية مصر العربية، فقد تم إلغاء المكتب الدائم المزمع انعقاده فى 19 نوفمبر عبر تطبيق zoom.

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وكان عدد من أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، قد عقدوا اجتماعا لهم اليوم الأحد، بدعوة من نقابة محامى الأردن، وناقش الاجتماع سحب الثقة من ناصر الكريوين الأمين العام، بناء علي طلب وموافقه عدد 53 عضوا من أصل 73 عضوا، على حد قولهم، بالإضافة إلى قرار إعادة شغل موقع الأمين العام.

وأعلن المجتمعون، عن سحب الثقة من ناصر الكريوين من مقعد وصفة الأمين العام، مضيفين أنه بعد تقدم مكاوى بن عيسى بطلب الترشح لمقعد الأمين وافق الحضور بالأغلبية على انتخابه لمنصب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب.

كما وافق المجتمعون، على استحداث مقعد القدس بفلسطين واختيار جواد عبيدات نقيب فلسطين بعد انتهاء مدته امينا عاما مساعداعن فلسطين، والموافقه على استحداث مقعد طرابلس لبنان.