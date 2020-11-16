وفاة وزير الخارجية وليد المعلم عن 79 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - نعت وزارة الخارجية والمغتربين، وفاة وزير الخارجية وليد المعلم، عن عمر ناهز 79 عاماً، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلن التلفزيون السوري، في ساعة مبكرة صباح اليوم الاثنين، وفاة وليد المعلم رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين.

ويتولى إبراهيم المعلم منصب وزير الخارجية السوري منذ الحادي عشر من فبراير لعام 2006.

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