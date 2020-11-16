الشباب والرياضة تُعلن نتيجة التحقيقات في وفاة طفل أثناء السباحة بنادي "الرواد" بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، نتيجة التحقيقات التي أجرتها لجنة من الوزارة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، في واقعة وفاة طفل أثناء السباحة في نادي "الرواد" بالعاشر من رمضان.

وقال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم الوزارة، إن ولي أمر السباح المتوفي عمر محمد علي ميرة، 14 عامًا، وقع في خطأ كبير، وذلك بإرسال نجله إلى النادي رغم علمه المسبق بأنه كان مريض.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في تصريحات إعلامية له، أن التحقيقات أدانت كذلك الجهاز الفني والإداري لقطاع سباحة المنافسات بالكامل، والمتمثل في رئيس جهاز الألعاب المائية بالنادي والمدير الفني لفريق السباحة ومدرب الفريق؛ وذلك لعلمهم بالحالة الصحية للاعب طبقًا لتقرير الكشف الطبي الذي تم تقديمه.

وبناءً عليه، جرى تحويل الجهاز الفني والإداري بالكامل، وفقًا لقرار المستشار القانوني، إلى النيابة العامة، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة، فضلًا عن تحويل المختصين بمديرية الشباب والرياضة، الخاصين بمراقبة الأندية بالمحافظة، إلى جهات التحقيق المختصة.