مرشحة المعارضة مايا ساندو المؤيدة للاتحاد الأوروبي تفوز برئاسة مولدوفا

محمد اسماعيل - القاهرة - تشيسيناو - (د ب أ):
فازت مايا ساندو، مرشحة المعارضة المؤيدة لأوروبا، في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية في مولدوفا بحصولها على 56 بالمئة من الأصوات، حسبما ذكرت لجنة الانتخابات المركزية في البلاد في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.
وحصل الرئيس الحالي المؤيد لروسيا إيجور دودون على 43 بالمئة من الأصوات بعد فرز 99 بالمئة منها، وفقا للنتائج الأولية.
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