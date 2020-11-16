أكدت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.
وأفادت قناة الإخبارية السورية في خبر عاجل، "بوفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم".
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن "وزارة الخارجية والمغتربين تنعى وفاة وزير الخارجية وليد المعلم".
وولد الوزير وليد المعلم في 17 يوليو من عام 1941، وهو من مواليد العاصمة دمشق.
وتولى وليد المعلم وزارة الخارجية السورية في 11 فبراير عام 2006، و درس في المدارس الرسمية من عام 1948 ولغاية 1960 حيث حصل على الشهادة الثانوية من طرطوس.
وبعد ذلك، التحق بجامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1963 وهو حائز على بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.
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