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بايدن وإحاطات الأمن القومي.. اتساع دائرة المطالبات

الإثنين 16 نوفمبر 2020

انضم كبير المساعدين السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المطالبين ببدء المرحلة الانتقالية للرئيس المنتخب جو بايدن.



وقال كبير موظفي البيت الأبيض السابق، الجنرال المتقاعد جون كيلي، الذي خدم في مشاة البحرية الأمريكية،: "أعرف ترامب أفضل مما يعرفه معظم الناس".

وأضاف، في تصريحات لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية،: "أعرف أنه لن يقبل الهزيمة أبدا، في الواقع، ليس عليه قبول الهزيمة. عليه فقط أن يفعل ما هو أفضل لصالح البلاد وفي مصلحتها".

في غضون ذلك، لم تعطِ إدارة الخدمات العامة في إدارة ترامب، والمسؤولة عن المباني الفيدرالية الضوء الخضر لبدء الانتقال المفترض للرئيس المنتخب جو بايدن إلى البيت الأبيض، ما أثار تهديدات برفع دعاوى قضائية واحتجاجات من بعض الجمهوريين في الكونجرس.

وشغل كيلي منصب كبير مساعدي ترامب من يوليو/تموز 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2019، ووزير الأمن الداخلي في الأشهر الأولى من الإدارة.

وتابع كيلي: "عملية الانتقال، في نطاق الأمن القومي على وجه الخصوص وفي نطاق الأمن الداخلي، في غاية الأهمية لدرجة أن كل يوم يتأخر فيه الانتقال يمثل حقا نوعًا من المعوقات للإدارة المقبلة".

وأردف: "إنها ليست عملية تتحرك فيها من سرعة صفر إلى 1000 ميل (1609.34 كم) في الساعة".

ومضى قائلا: "لا يتعين على ترامب الاعتراف بالهزيمة إذا كان لا يريد ذلك، على ما أعتقد، حتى تكتمل العملية الانتخابية بالكامل، لكن لا حرج في بدء الانتقال".

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مطالب فريق بايدن

من جانبه، طالب رون كلاين، مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، باعتماد جهود الفريق الانتقالي هذا الأسبوع.

وطالب كلاين، بأهمية تلقى فريق بايدن إحاطات الأمن القومي والتصدي لكوفيد-19.

وأضاف كلاين على شبكة (إن.بي.سي) أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقا، لم يكن لها تأثير على حقيقة الانتخابات.

وقال "ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيسا. الشعب الأمريكي فعل ذلك".

وشن ترامب حربا قضائية فعلية للطعن بالنتائج في ولايات أمريكية عدة، زاعما حصول عمليات تزوير من دون أن يعرض أي أدلة عليها.

والجمعة الماضي، أكد بايدن حسمه للانتخابات الأمريكية، بـ306 من أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 لدونالد ترامب.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أقر ترامب، للمرة الأولى بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية، وفوز منافسه جو بايدن.

وقال ترامب، في تغريدة على "تويتر": "لقد فاز لأن الانتخابات زورت".