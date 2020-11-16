وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية تصل السودان .. نسور النيل في قاعدة مروى الجوية

وصلت إلى قاعدة "مروى" الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر من قوات الصاعقة المصرية، للمشاركة فى تنفيذ التدريب الجوى المصري السودان ى المشترك " نسور النيل – 1" والذى يتم لأول مرة بين البلدين الشقيقين، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجارى، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة.

من المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من بينها تخطيط وإدارة أعمال قتال مشتركة بين القوات الجوية المصرية و السودان ية، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بالتدريب على تنفيذ عدد من الطلعات الجوية الهجومية والدفاعية على الأهداف موضوع التدريب ، وتدريب قوات الصاعقة على أعمال البحث والإنقاذ القتالى .

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وبدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتى تساهم فى توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين.

يأتى التدريب فى إطار دعم علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة باستخدام أسلحة الجو المختلفة.