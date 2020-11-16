مآسي الانتحار تتواصل في الشمال…شاب في مقتل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة في طنجة

لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعدما شنق نفس في منطقة حومة الشوك في طنجة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المسمى قيد حياته “ع.ي”، وهو شاب ذو 21 سنة، أقدم على الانتحار بوضع حبل حول عنقه داخل بيته، في حي بنكيران.

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب إقدام الهالك على الانتحار تعاطيه لمواد مخدرة، ما أدخله في حالة نفسية صعبة.

يذكر أنه فور وقوع الحادث حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة في عين المكان لمعرفة ملابسات الحادث.