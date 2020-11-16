“الأسود” يخوضون حصة تدريبية بدوالا قبل مواجهة إفريقيا الوسطى

وشارك في الحصة التدريبية التي أقيمت بالملعب الملحق لملعب الوحدة، جميع العناصر الوطنية التي تمت المناداة عليها.

وركز وحيد حاليلوزيتش، مدرب المنتخب الوطني، خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم، والتي امتدت لحوالي ساعة ونصف على الجانب التقني والبدني.

يشار إلى أن المباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره من إفريقيا الوسطى ستنطلق على الساعة الخامسة بعد الزوال .