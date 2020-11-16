الشوبي: يجب محاكمة المتهجمين على قنصلية المغرب في إسبانيا

طالب الممثل، محمد الشوبي، بمحاسبة أشخاص ينتمون إلى الكيان الوهمي البوليساريو، والذين تهجموا على قنصلية المغرب في إسبانيا، مناديا بمتابعتهم أمام محاكم الجارة الأوربية.

ووصف الشوبي، اليوم الأحد، في تدوينة فايسبوكية الانفصالين بالهمج، مضيفا: “يجب متابعتهم أمام المحاكم الإسبانية، وعلى الحكومة الإسبانية تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الفعل التخريبي، الذي يمس حرمة، وسيادة دولة صديقة تربطها اتفاقيات دولية، حسب الأعراف الديبلوماسية العالمية”.

وعبر الشوبي في منشوره عن مشاعر المغاربة تجاه واقعة تهجم انفصالي البوليساريو على قنصلية المغرب في مدينة فالنسيا الإسبانية، إذ انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواقعة مع عبارات التنديد بها.

وأبدى الشوبي، سابقا، دعمهم رفقة عدد من الفنانين للجيش المغربي، الذي تدخل في معبر الكركرات، بعد أيام من استفزازات البوليساريو، وعرقلتهم للمرور من المعبر.