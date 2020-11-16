29.5% نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، الأحد، أن نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية التي جرت على مرحلتين بلغت 29.5 بالمئة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن نسبة المشاركة في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات التي بدأت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 29.5 بالمئة من إجمالي الناخبين.
ودعا رئيس الهيئة، لاشين إبراهيم، المصريين إلى المشاركة في جولة الإعادة وعدم الاستماع إلى الشائعات التي ينشرها من وصفهم بـ"أعداء الوطن".
وشهدت الانتخابات تقدما كبيرا لصالح حزب "مستقبل وطن"، المؤيد للسلطات المصرية.
وفازت قوائم يقودها الحزب بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.
كما فاز مرشحو الحزب بعدد 59 من إجمالي 73 مقعدا فرديا تم حسمها في الجولتين الأولى والثانية، وفقا لما أعلنته هيئة الانتخابات.
وسيتم تحديد المقاعد الفردية المتبقية في جولتي الإعادة في وقت لاحق من هذا الشهر وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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