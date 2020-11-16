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استقالة رئيس بيرو بعد أيام على تسلم السلطة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقالة رئيس بيرو بعد أيام على تسلم السلطة

الإثنين 16 نوفمبر 2020

استقالة رئيس بيرو بعد أيام على تسلم السلطة

الخليج 365

استقال رئيس بيرو المؤقت مانويل ميرينو، الأحد، بعد أيام على توليه السلطة، إثر مقتل اثنين وإصابة العشرات في احتجاجات تطالب برحيله.

 

واضطلع ميرينو بمهام الرئاسة، الثلاثاء الماضي، بعدما صوت الكونجرس الذي تهيمن عليه المعارضة لصالح إقالة سلفه مارتن فيزكارا بسبب مزاعم رشى. ونفى فيزكارا تلك المزاعم. 

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ويواجه فيزكارا اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمطرب.

 

واستمع الكونجرس، في وقت سابق، إلى تسجيلات صوتية حول طلب فيزكارا من مساعديه التقليل من أهمية اجتماعاته مع المغني ريتشارد سيسنيروس، والمعروف باسم ريتشارد سوينج، والذي تخضع عقوده للتحقيق.

 

وتكافح البلاد جراء تفشي فيروس ، وتعد من بين الدول الأكثر تضررا من الفيروس فضلا عن الانكماش الاقتصادي العميق.

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