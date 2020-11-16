عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حزب مستقبل وطن يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية في مصر

الإثنين 16 نوفمبر 2020

الخليج 365

تقدم حزب (مستقبل وطن) في الانتخابات البرلمانية المصرية، الأحد، وذلك فقا‭‭ ‬‬للنتائج الرسمية التي اعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمرحلة الثانية من التصويت.



وفازت قوائم يقودها الحزب، الذي يدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بقوة، بجميع المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم المغلقة، وعددها 284، في المجلس المؤلف من 596 مقعدا.

ووفقا لهذا النظام، تحصل القائمة الفائزة على جميع المقاعد المخصصة للقوائم في كل دائرة انتخابية.

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كما فاز مرشحو حزب مستقبل وطن بعدد 59 من إجمالي 73 مقعدا فرديا تم حسمها في الجولتين الأولى والثانية، وفقا لما أعلنته هيئة الانتخابات.

وسيتم تحديد المقاعد الفردية المتبقية في جولتي الإعادة في وقت لاحق من هذا الشهر وفي أوائل ديسمبر/ كانون الثاني المقبل. ويجوز للسيسي تعيين ما يصل إلى 28 عضوا في مجلس النواب بشكل مباشر.

وقالت الهيئة إن نسبة المشاركة في المرحلتين الأولى والثانية للانتخابات التي بدأت في 24 أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 29 بالمئة من إجمالي الناخبين.

وقدم بعض المرشحين والأحزاب شكاوى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بحدوث تزوير في الانتخابات، لكن الهيئة رفضت جميع التظلمات، ورفع مرشحون آخرون دعاوى قضائية أمام المحاكم.

ودعا رئيس الهيئة لاشين إبراهيم المصريين إلى المشاركة في جولة الإعادة وعدم الاستماع إلى الشائعات التي ينشرها من وصفهم ”بأعداء الوطن“.