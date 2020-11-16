شكرا لقرائتكم خبر عن قادة اتفاق جوبا للسلام يتعهدون بعدم جر السودان إلى العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: عماد حسن

أجمع قادة الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، على تحمل المسؤولية مع الحكومة الانتقالية في تنفيذ الاتفاق وتصريف أعباء الدولة، وأكدوا علمهم بالتحديات وحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد، وتعهدوا بالعمل على ألا تنجر البلاد نحو العنف والفوضى ، وشددوا ضرورة سد الفجوة في المجتمع من خلال الحكم الفيدرالي.

وقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أمس، خلال استقباله قادة الأطراف الموقعة على الاتفاق: «إن وصول رفاقنا وشركائنا في التغيير من قيادات حركات الكفاح المسلح إلى أرض الوطن هو تدشين حقيقي لعملية بناء السلام بالبلاد».وأكد أن حركات الكفاح المسلح، طرف أصيل في نضال الشعب السوداني الذي أوصلنا إلى هذا اليوم التاريخي . وأشار إلى أنه بمشاركة جميع بنات وأبناء السودان، نضمن الإدارة الحكيمة للتعدد والتنوع في الثقافات والأديان، ونتمكن من بناء دولة المواطنة، التي يتساوى فيها الجميع.

وشدد حمدوك، على أن وصول شركاء التغيير هو تدشين حقيقي لعملية بناء السلام، وبداية إغلاق لصفحة الحروب إلى الأبد باتجاه ممارسة سياسية راشدة. وأوضح أنه ولأول مرة نصل إلى سلام يخاطب جذور الأزمة وبناء الدولة السودانية بشكل حقيقي.ونبه ،إلى أن عملية السلام تتم في ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية بالغة التعقيد وقال: «هنالك تحديات كثيرة تواجهنا تتمثل في الوضع الاقتصادي ومعاش الناس إلى جانب جائحة كورونا»، وأضاف: «بالإرادة القوية والعزيمة سنتخطى كل تعقيدات بناء السلام على الأرض».

بدوره، أكد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،خلال استقباله قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا للسلام ، أن وصولهم للبلاد يمثل خطوة كبيرة وداعمة لمسيرة السلام الشامل ، ويعمل على طي صفحة الحرب واستشراف مرحلة جديدة في تاريخ السودان يسودها السلام والأمن والاستقرار.

دعوة للحلو وعبد الواحد

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وأكد الفريق أول محمد حمدان دقلو «حميدتي» في كلمته خلال مخاطبته الحشد الكبير في ساحة الحرية احتفالاً بوصول قادة الكفاح المسلح،

علمهم التام بالتحديات والمتاريس التي تواجه البلاد وحجم المخاطر التي تحيط بها، لكنه قال: «نحن قادرون على تجاوزها وواثقين بوحدة الصف في تجاوز الصعاب، ويجب أن نعمل معاً كشركاء الفترة الانتقالية لبناء سودان موحد وقوي ومعافى من الجهوية والقبلية» .

ودعا الذين تأخروا في التوقيع: عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، للانضمام إلى مسيرة السلام.

العمل مع الشركاء لتحقيق شعار الثورة

وأشاد الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية: بدور جنوب السودان في تحقيق السلام بعد صبر استمر لعام كامل.وقال ، سنعمل مع الشركاء في الحكم لمصلحة الشعب وتحقيق شعار الثورة.ترجمة الاتفاق على أرض الواقع من جهته، قال رئيس حركة وجيش تحرير السودان مني اركو مناوي: «أتينا لترجمة اتفاق السلام على أرض الواقع»، وأشار إلى أن وصولهم للخرطوم جاء لمشاركة الحكومة الانتقالية في تحمل عبء الانتقال الديمقراطي عقب نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.

الوساطة ستواصل جهودها

وقال توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية: «إن الوساطة ستواصل جهودها من أجل إلحاق الآخرين بعملية السلام وأبان أن وصول عبد الواحد محمد نور لأوغندا يمثل خطوة في سبيل استكمال السلام».