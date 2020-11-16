شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الليبي يختتم في تونس بتوافق حول المناصب السيادية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر مطلعة، أمس الأحد، بأن المشاركين في الحوار السياسي الليبي بتونس قد توصلوا إلى توافقات حول توزيع المناصب السيادية، في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء وآلية التصويت عليها، فيما نفى الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان علم، تمديد جلسات حوار تونس، في حين دعا السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى ضرورة الاتفاق على هيكل تنفيذي جديد ومؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

وأضافت المصادر لموقع «بوابة إفريقيا» الإخباري المحلي، أن الحوار السياسي الليبي في يومه السابع والأخير يجري بشكل إيجابي وتوافقي بين الفرقاء؛ حيث تم تجاوز النقاط الخلافية التي كانت قائمة في مسار المفاوضات.

وتمت مناقشة الأسماء المرشحة لتولي مناصب سيادية، وعلى رأسها رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة، وفق المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أن النقاشات تدور حول الأسماء المرشحة لتولي حقائب سيادية، مشيرة الى أن أسماء كثيرة طرحت في هذا الصدد، من بينها رمضان عطية هلالة والمستشار عبد الجواد فرج محمد العبيدي وفتحي باشاغا ومصطفى عبد الحميد دلاف وعقيلة صالح وغيرهم. وأوضح مصدر من لجنة الحوار أن إقليم طرابلس «غرب» تنازل عن منصب رئاسة المجلس الرئاسي للمنطقة الشرقية «برقة»، شرط حصوله على منصب رئاسة الحكومة، بينما سيكون إقليم الجنوب ممثلا في السلطتين على مستوى النواب.

وأفاد مصدر مقرب من لجنة الحوار،أن كتلة الجنوب حسمت امرها باختيار عبدالمجيد سيف النصر «من قبيلة أولاد سليمان وحكمت أسرته فزان في ظل النظام الفيدرالي حتى العام 1963 عضواً للرئاسي.

ونفى الناطق باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان علم، تمديد جلسات الحوار السياسي في تونس. وفي وقت سابق تحدثت وسائل إعلام أنه سيتم تمديد جلسات الحوار لإجراء مزيد من التنسيق والتوافق بين أعضاء الملتقى، ولمناقشة صيغة توافقية شاملة حول التوزيع الجغرافي للمناصب.

من جانبه، دعا السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى ضرورة الاتفاق على هيكل تنفيذي جديد ومؤقت لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا.

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وقال أوفتشا في تغريدة عبر موقع «تويتر»، أمس: «إن توصل الأطراف الليبية إلى هذا الأمر، سيكون إشارة قوية على الوحدة وملكية الليبيين المستقبل السياسي لبلادهم».

اعتماد الدستور قبل الانتخابات

وكان مسؤولون ليبيون منتخبون من ثلاث مؤسسات، دعوا أمس الأول السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد، دون أن يعارضوا إجراء الاقتراع في 24 ديسمبر 2021 بما يتوافق مع ما أعلنته الأمم المتحدة.

وجاء في بيان لنواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور: «نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين».

الليبيات يطالبن ب30% في الحكومة

على صعيد آخر، طالبت، أمس الأحد، النساء الليبيات المشاركات في الحوار السياسي في غدامس،

بحسب بيان، بأن يُراعى في تشكيل السلطة التنفيذية، أهمية تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة لا تقل عن 30% .

وأوصوا بأن يراعي تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الكفاءة، والجدارة، والتمثيل العادل للتنوع السياسي والجغرافي، (وكالات)