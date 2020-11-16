شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت وولي عهده يشيدان بالعلاقات التاريخية مع مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت, القاهرة: ”الخليج 365”

أشاد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بلاده ومصر، معلناً قبوله تلبية دعوة زيارة لمصر سلمها له وزير الخارجية المصري سامح شكري لدى استقباله له أمس الأحد، بقصر بيان. وتضمنت رسالة السيسي العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات، وعلى كافة الصعد وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، كما تضمنت القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

واستقبل ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان أمس، الوزير شكري، وأشاد بمتانة العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة. وتم خلال اللقاء بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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كما استقبل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وزير الخارجية المصري، وجرى خلال اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات.

وانتخابياً، حجزت ‏المحكمة الإدارية قضايا الطعون الانتخابية ل8 مرشحين لمجلس الأمة المقررة في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، والذين طعنوا على قرار شطبهم من كشوف المرشحين وهم: هاني حسين وبدر الداهوم ويوسف الغربللي وصلاح الهاشم وطلال عبد الحميد، وفاضل أسد ونادية عبدالله وحسن فالح حسن، إلى 19 نوفمبر للحكم.

وأعلنت وزارة الإعلام إتاحة الفرصة أمام المرشحين من جميع الدوائر لطرح برامجهم الانتخابية أمام ناخبیهم لفترة زمنیة لا تتجاوز ثلاث دقائق وبثها عبر منصاتها الإعلامية جریاً على عادتها في الانتخابات البرلمانیة السابقة.

وقالت الوزارة إن استقبال المرشحين الراغبين في تقدیم رؤیتهم الخاصة لناخبي دوائرهم سیبدأ السبت المقبل، ولمدة عشرة أیام. وأضافت أن هذه الخطوة ستكون متاحة مجاناً أمام جمیع المرشحين الذین یودون مخاطبة الجمهور عبر تلفزیون وإذاعة الكویت وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. وفي السیاق ذاته، ذكرت الوزارة أنها ستدشن خلال الأيام القلیلة المقبلة حملة إعلانیة واسعة بهدف حث المواطنين على المشاركة الفاعلة في الانتخابات، وأفادت أن هذه الحملة تأتي تأكیداً لحرص الوزارة على دعم المسیرة الديمقراطية الكویتیة التي تعد رائدة في المنطقة من منطلق المسؤولیة الوطنیة التي تحمل أحد أهم أركانها وزارة الإعلام.