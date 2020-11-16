شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يغيب السياسي المغربي البارز المحجوبي أحرضان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غيب الموت،فجر أمس الأحد، السياسي المغربي التاريخي المحجوبي أحرضان، وأحد الوجوه البارزة للكفاح من أجل استقلال المغرب، عقب تدهور وضعه الصحي عن عمر يناهز 100 عام، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية(ماب).

وتوفي أحرضان، أحد أبرز الشخصيات التي كافحت ضد الحماية الفرنسية «1912-1956»، في مستشفى في حي حسان في الرباط.

وأحرضان، الذي وُلد بداية عشرينيات القرن الماضي، هو أحد أعرق القياديين السياسيين، إذ أسس حزب الحركة الشعبية في 1957، وقاده لسنوات.

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وحظي الزعيم الراحل بمسيرة سياسية حافلة وشارك في 8 حكومات مغربية حتى عام 1980، ليكون شاهداً على محطات سياسية كبرى في تاريخ المملكة.

وفي عام 2014 نشر مذكراته التي ألقت الضوء على التاريخ السياسي للمغرب منذ فترة الحماية الفرنسية، وحتى وصول الملك محمد السادس لسدة الحكم.

ومن المقرر أن يوارى جثمان أحرضان الثرى اليوم الاثنين في مسقط رأسه منطقة ولماس الأمازيغية، أواسط جبال الأطلس.

(وكالات)