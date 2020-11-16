شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: ليونة فرنسية تجاه تشكيل حكومة تكنو ـ سياسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

غابت أي بوادر إيجابية على خط تشكيل الحكومة اللبنانية، أمس الأحد، على وقع السجالات السياسية التي أعادت الأمور إلى نقطة الصفر، فيما تحدثت مصادر لبنانية عن ليونة فرنسية لتخفيف شرط المبادرة وعدم الممانعة بتشكيل حكومة - تكنو- سياسية بدلاً من حكومة اختصاصيين، في وقت اتهم البطريرك الماروني بشارة الراعي معرقلي تشكيل الحكومة باستباحة الدستور، والميثاق، وهوية لبنان.

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ولم يسجّل في الشأن الحكومي أي خرق بعد زيارة الموفد الفرنسي باتريك دوريل، حتى إن الاتصال الذي تم بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والنائب جبران باسيل، بناء على رغبة دوريل، بقي في إطار المجاملات، ولم تكن له أية ارتدادات عملية في مقاربة ملف التأليف. وكشفت مصادر مواكبة أن الموفد الفرنسي أبدى ليونة لجهة التخفيف من شروط المبادرة الفرنسية التي يتمسك بها الحريري، الذي لا يمانع في تشكيل حكومة تكنو- سياسية بعدما كان متمسكاً بحكومة اختصاصيين.

من جهة أخرى، قال ​البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي​ في عظة الأحد: «أمام الاستهتار بصرخة الشعب الجائع وثورته، وأمام جراح ​بيروت​ المنكوبة من جرّاء انفجار مرفئها في 4 أغسطس/ آب الماضي، من دون أن تحرّك ​الدولة​ ساكنًا، وأمام إلحاح الدول الصديقة على تشكيل حكومة جديدة والشروع بالإصلاحات، مع الدعم الدوليّ الجاهز، ترانا مضطرّين إلى طرح أسئلة مصيريّة: هل هذا التمادي في تعطيل ​تشكيل الحكومة​ والاستهتار بمصالح الشعب والوطن جزء من مشروع إسقاط دولة (لبنان الكبير) لوضع اليد على مخلّفاتها؟». وسأل «ألا تريدون، أيّها المعطّلون المتمادون من مختلف الأطراف، دولة مدنيّة تفصل بين ​الدين​ والدولة، ودولة متعدّدة الثقافات و​الديانات​»؟ وقال: «في لبنان ​طائفة​ واحدة اسمها لبنان، و​الطوائف​ المتعدّدة فيه تشكّل نسيجه الاجتماعي. ألا تريدون بعد مئة عام من حياة لبنان دولة ديمقراطيّة منفتحة على جميع دول الأرض، عُرفت بثقافتها أنّها مكان العيش معاً مسيحيّين، ومسلمين، بالتعاون المتوازن والاحترام المتبادل، ومكان التلاقي والحوار؟ الا تريدون بالتالي دولة حياديّة ذات سيادة كاملة تفرض هيبة القانون والعدالة في الداخل، وتدافع عن نفسها بقواها الذاتيّة بوجه أيّ اعتداء خارجيّ، وتلعب دور الوسيط من أجل الاستقرار والسلام وتعزيز ​حقوق الإنسان​ والشعوب في المنطقة؟ إذا كنتم لا تريدون كلّ ذلك، فإنّكم تستبيحون ​الدستور،​ والميثاق، وهويّة لبنان، ورسالته في الأسرتين العربيّة، والدوليّة».

في غضون ذلك، أكد مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في أعقاب مؤتمر اللاجئين الذي عقد في دمشق، وشارك فيه لبنان، «إن العائق الأساسي الذي عرقل عودة النازحين السوريين هو «كورونا»، والكثير من اللاجئين يرغبون في العودة لأن تأمين ظروف العيش في سوريا أسهل من لبنان». وقال «نحن من أكثر الأشخاص المتضررين من النزوح، ونحن من الدول التي استقبلت أكبر عدد من النازحين فما المانع من المشاركة في مؤتمر يدرس إعادة النازحين؟». وأضاف «نحن مستمرون في آليات عودة النازحين التي نعمل عليها منذ سنوات، ومستمرون في تأمين العودة، إنما بنمط أقل مما كان عليه قبل كورونا».