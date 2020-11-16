شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتخذ قرارات قاسية لمواجهة موجة «كوفيد ـ 19» الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت ألمانيا أنها بصدد اتخاذ قرارات قاسية لمواجهة موجة كورونا الثانية، فيما تجاوزت المكسيك عتبة المليون إصابة بالفيروس، في وقت كشفت فيه شركة «مايكروسوفت» عن محاولات قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية شن هجمات إلكترونية على شركات تعكف على صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي تطور لا يبدو مشجعاً تماماً، ويثير العديد من التكهنات بشأن مدة مواجهة الموجة الثانية «لكوفيد 19»، قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير إن على المواطنين التأهب لما يتراوح بين 4 و5 أشهر أخرى من القيود الصارمة لمكافحة الزيادة في الإصابات، وألا يتوقعوا تخفيف القيود المعمول بها سريعاً.

وأضاف: «لم نخرج من عنق الزجاجة بعد» في إشارة إلى أعداد الإصابات. وتابع: «لا يمكننا تحمل إغلاق متذبذب مع فتح الاقتصاد وإغلاقه باستمرار».

وقال ألتماير إن ألمانيا «يجب أن تحذر من تخفيف القيود بسرعة». وأضاف: «إذا كنا لا نريد أياماً نسجل فيها 50 ألف إصابة جديدة، مثلما كان الحال في فرنسا قبل أسابيع قليلة، فعلينا أخذ العبرة من هذا وعدم التكهن باستمرار بأي القيود يمكن تخفيفها»

مليون إصابة

ولا يزال الوباء يتمدد عالمياً ويرفع أعداد الإصابات، فالمكسيك أعلنت أمس تجاوزها عتبة المليون إصابة مؤكدة ب«كوفيد 19» بعد أن سجلت 5860 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، على ما أعلنت الحكومة. وقال ريكاردو كورتيس من المديرية العامة للصحة في مؤتمر صحفي إن «إجمالي 1003253 شخصاً ثبتت إصابتهم بالفيروس».

وبلغ عدد الوفيات المسجلة في الساعات الأربع والعشرين الماضية 635، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 98,259 وفاة بسبب فيروس كورونا في البلاد، حسبما ذكر كورتيس. وتبقى المكسيك البالغ عدد سكانها 128,8 مليون نسمة، الرابعة بين أكثر الدول تضرراً من الفيروس، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، استناداً إلى أرقام رسمية.

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في المقابل، سجلت جمهورية التشيك أمس الأحد، انخفاضاً آخر في عدد الإصابات والوفيات بمرض «كوفيد 19» بعد مستويات يومية قياسية جرى تسجيلها أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن البلاد لا تزال من بين أكثر الدول المتضررة بالمرض في أوروبا خلال الموجة الثانية من الجائحة.

انخفاض ملحوظ

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 4199 إصابة جديدة بالفيروس، انخفاضاً بأكثر من 3500 حالة، مقارنة باليوم نفسه قبل ذلك بأسبوع، وسط إجراءات عزل عام صارمة. وأظهرت البيانات أيضاً 132 وفاة جديدة تشمل تعديلات لبيانات الأيام السابقة.

وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة، 458,229 إصابة منذ بدء تفشي الوباء، في حين بلغت حصيلة الوفيات 6058 وفاة، بزيادة عشرة أضعاف منذ أواخر سبتمبر/أيلول.

ومثل غيرها من دول وسط وشرق أوروبا، تجاوزت جمهورية التشيك أول موجة للوباء، لكنها عانت بشدة خلال تفشي الموجة الثانية.

قراصنة اللقاح

ومع تفشي الوباء بات الوصول إلى اللقاح الشافي أحد أكبر الشواغل العالمية، وكذلك دخل القراصنة على الخط. فقد كشفت شركة «مايكروسوفت» أن قراصنة من روسيا وكوريا الشمالية شنوا هجمات إلكترونية، على عدد من الشركات التي تعكف حالياً على صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت شركة «مايكروسوفت» أن «الهجمات الإلكترونية استهدفت 7 شركات أدوية ومراكز مختصة في أبحاث اللقاحات، إضافة إلى باحثين في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا والهند وكوريا الجنوبية». وقالت «مايكروسوفت» في مدونة كتبها نائب رئيس الشركة لأمن العملاء توم بيرت: «الأغلبية العظمى من الشركات المستهدفة هي من صانعي اللقاحات الذين يمرون بمراحل مختلفة من التجارب السريرية». وتحفظت المدونة على أسماء الشركات التي تم استهدافها. (وكالات )