شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بايدن يستعجل إحاطات الأمن القومي لبدء المرحلة الانتقالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب رون كلاين، الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، أمس الأحد، الحكومة الاتحادية باعتماد جهود الفريق الانتقالي الأسبوع الجاري، حتى يتمكن فريق الإدارة الجديدة من تلقي إحاطات الأمن القومي، والتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف كلاين على شبكة «إن.بي.سي»ن أن تغريدة ترامب التي أقر فيها بفوز بايدن، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، لم يكن لها تأثير في حقيقة الانتخابات.

وقال: «ما يكتبه دونالد ترامب على تويتر لا يحدد ما إذا كان جو بايدن رئيساً. الشعب الأمريكي فعل ذلك».

وكان الفريق الانتقالي لبايدن أكد في وقت سابق، من يوم أمس الأحد، أنه «لم يتم السماح لهم بالعمل على قضية فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

ويواجه بايدن قراراً يختلف عن أي قرار يواجهه أي رئيس قادم آخر، وهو ما إذا كان يجب عليه دعم إغلاق قصير الأجل على الصعيد الوطني لكبح الجائحة المستعرة، أم لا.

وفي الوقت الحالي، هذا سؤال يفضل الرئيس المنتخب تجنبه.

Advertisements

إلى ذلك، صرح السيناتور اليساري، بيرني ساندرز، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يقوض الديمقراطية الأمريكية أكثر من أي شخص في تاريخ البلاد.

وأبدى بيرني ساندرز استعداده للعمل وزيراً للعمل في حكومة بايدن، وقال إنه «سيبذل قصارى جهده لحماية الأسر العاملة، التي باتت مهددة».

وأضاف ساندرز وهو السيناتور عن ولاية فيرمونت، في تصريح لقناة «سي إن إن»: «أريد أن أبذل قصارى جهدي لحماية الأسر العاملة المهددة في هذا البلد، سواء في مجلس الشيوخ، أو إدارة بايدن».

وتابع قائلا: «دعونا نر ما سيحدث بعد ذلك.. ما إذا كنت سأتمتع بالصلاحيات التي ستمكنني من الدفاع عن حقوق أسر العمال والنضال من أجلها».

وأصدرت صحيفة «بوليتيكو» في وقت سابق قائمة بأسماء السياسيين المتوقع أن يشغلوا مناصب في إدارة بايدن الديمقراطي، وأشارت الصحيفة إلى أن ساندرز يمكن أن يتولى منصب وزير العمل.

تجدر الإشارة إلى أن ساندرز، تقدم إلى جانب بايدن، بطلب ترشيحه للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، وفي 8 إبريل/ نيسان انسحب من السباق الانتخابي، وساند بعد ذلك جو بايدن. (وكالات)