شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب متراجعاً بعد اعترافه بفوز بايدن: نحن من سيربح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، في الانتخابات، وذلك للمرة الأولى، ملقياً باللوم في خسارته على سلسلة من نظريات المؤامرة، لكنه تراجع سريعاً عن ذلك، مشدداً على أن «طريقاً طويلاً لا يزال أمامهما لتحديد الفائز».

وذكر ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»، أمس الأحد: «لم يفز (بايدن) إلا في عيون وسائل الإعلام الكاذبة، ولم أعترف بأي شيء. لا يزال أمامنا طريق طويل لقطعه. كانت الانتخابات مزورة». وجدد الادعاء بشأن «تزوير» نتائج التصويت، مضيفاً: «نحن من سيفوز».

يأتي ذلك بعد وقت قصير من نشر ترامب تغريدة كتب فيها أن بايدن «فاز لأن الانتخابات مزورة»، ما يمثل بالفعل أول اعتراف من قبل الرئيس الجمهوري بفوز منافسه الديمقراطي في التصويت. وقال ترامب «فاز (بايدن) لأن الانتخابات كانت مزورة. لم يسمح لمراقبي أو مشرفي التصويت، التصويت جدولته شركة مملوكة للقطاع الخاص اليساري الراديكالي، دومينيون، بسمعة سيئة ومعدات لا يمكن أن تكون مؤهلة حتى لتكساس التي فزت فيها كثيراً. وسائل الإعلام المزيف والصامت، وأكثر».

«تزوير غير دستوري»

وشدد ترامب على أن هذا «التزوير» حصل في «ميشيجن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «غير دستوري». وفي وقت سابق، شدد الرئيس الجمهوري على أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في واشنطن، مؤكداً أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات «مزورة وفاسدة».

وقال ترامب، في تغريدة على موقع تويتر: «سنفوز»، مؤكداً أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء «سرقة هذه الانتخابات منهم»، من قبل شركة «دومينو» اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخرى، حسب قوله.

بايدن هو الرئيس

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في الأثناء، يتواصل التصدع في الحزب الجمهوري مع اتجاه شق واسع للاعتراف بنتيجة الانتخابات، ونقلت شبكة «سي إن إن» عن الحاكم الجمهوري لولاية أوهايو، مايك ديواين، قوله إنه من الواضح أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب. وأضاف ديواين، أن عملية انتقال السلطة مهمة للغاية، ويحق لدونالد ترامب سلوك الطريق القضائي.

من جهته، حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق في إدارة ترامب، من أن الرئيس الجمهوري قد يسبب «ضرراً كبيراً» للأمن القومي، معرباً عن مخاوفه من أنه «لن يرحل بهدوء» بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام بايدن.

وقال بولتون، في لقاء «سي إن إن»، إن «الكثير من الناس يعتقدون، أو على الأقل يأملون، أنه سيدرك أنه خسر وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماماً». وأضاف: «أعتقد، وأنا أتحدث كجمهوري، أن طريقة احتواء الضرر ليس فقط على البلد، ولكن بالنسبة للحزب، هي أن يتحدث القادة الجمهوريون، مثلما يفعل البعض الآن، للاعتراف بالواقع، وإدراك أن جو بايدن هو الرئيس المنتخب».

لا وجود لمؤامرة

وحول مزاعم تزوير الانتخابات التي يرددها ترامب، قال بولتون: «لقد سمعنا منذ الانتخابات عن أدلة هائلة كانت ستظهر تزويراً ومؤامرة كبيرة، لكننا لم نر ذلك حتى الآن، ولا أعتقد أن هناك أي شيء».

وأضاف: «أعتقد أنه كلما طالت مدة هذا الأمر كلما زاد الأمر سوءاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وسمعتها على المستوى الدولي، على وجه الخصوص، عندما يرون رئيساً منفصلاً عن الواقع أكثر مما كان عليه من قبل».

وأعرب بولتون عن مخاوفه على الأمن القومي الأمريكي، وقال «أعتقد أن هناك الكثير من الضرر الذي يمكنه فعله»، وأشار إلى إقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، معتبراً أن القرار يبدو بسبب دوافع شخصية، وقد يكون له «أضرار جسيمة». وأضاف بولتون: «هذا هو الوقت الذي يأمل فيه خصوم الولايات المتحدة أن يتحول اهتمامنا، لاستغلالنا بطريقة أو أخرى». كما انتقد بولتون وزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميللر الذي عينه ترامب، ووصفه بأنه «قليل الخبرة للغاية»، لكنه أكد ثقته بالقيادات العسكرية للجيش الأمريكي.

(وكالات)