شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بولتون واحد من أغبى الأشخاص الذين «سعدت» بالعمل معهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة – ”الخليج 365”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إن مستشار الأمن القومي السابق في إدارته، جون بولتون، من أغبى الأشخاص في الحكومة الذين «سعدت» بالعمل معهم.

وغرد ترامب عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تويتر»: «جون بولتون واحد من أغبى الأشخاص الذين عملت معهم في حكومتي وسعدت بالعمل معهم»، وأضاف في تغريدته: «رجل متجهم، وممل، وهادئ، لم يضف شيئاً للأمن القومي سوى لنذهب إلى الحرب».

وحذر بولتون، الأحد، من أن ترامب قد يسبب ضرراً كبيرا للأمن القومي، معرباً عن مخاوفه من أنه لن يرحل بهدوء بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام جو بايدن.

وحسب «سي إن إن»، قال بولتون، إن الكثير من الناس يعتقدون، أو على الأقل، يأملون أنه سيدرك أنه خسر، وسيذهب بهدوء، ولكن أشعر بالخوف من أن رد الفعل سيكون عكس ذلك تماماً».

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