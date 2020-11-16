شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء ومهندسون: مكرمة تعزز الإخلاص وتحفّز للعمل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة جيهان شعيب

رفع أطباء ومهندسون أسمى آيات الشكر والعرفان الى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لمكرمة سموه السامية بمنح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة عشر سنوات للحاصلين على شهادات دكتوراه والأطباء والمهندسين من فئات محددة وغيرهم، مؤكدين أن المكرمة تسهم في تكريس الاستقرار، والتحفيز على الإخلاص، والأمانة، والإجادة في العمل.

وقالوا إن حكومة الإمارات تعمل على إسعاد من يقيمون على أرضها، وتقدر الجهود المتميزة، والكفاءات والخبرات، ولا تألو جهداً في إرساء منظومة حياتية آمنة للجميع.

تعزز الأمان

وقال د.عماد النونو أخصائي أمراض القلب: استقطاب العقول والخبرات من مختلف الجنسيات أحد أهم أسباب نجاح الدول، وقد عودتنا دولة الإمارات العربية المتحدة أن تكون سبّاقة نحو التقدم، والازدهار، ولا شك بأن قرار صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، خطوة، ومكرمة جديدة تضاف لمميزات الإقامة على تراب هذا البلد العظيم، كما لاشك بأن مثل هذه الخطوة، تعزز من شعور الطبيب بالأمان، و تزيد من إخلاصه في عمله، وولائه و تفانيه في خدمة هذا البلد العظيم الطيب، وفي خدمة المقيمين على أرضه، فكل الشكر والامتنان لدولة الامارات، وشيوخها الكرام.

حافز إضافي

وأكد د.محمد عماد أخصائي طب العيون أن القطاع الطبي استقبل القرار السامي بمنح الإقامة الذهبية، ببالغ السعادة والرضى، و التقدير للجهود التي تبذلها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة في دعم القطاع الصحي، وتعزيز استقرار القطاع الطبي في الدولة، من خلال منحهم الشعور بالاستقرار في هذا البلد الكريم المعطاء، الذي شهد له العالم، بالحرص على استقطاب العقول، وتوفير البيئة الأمثل لها للعمل والإبداع.

وقال: من المؤكد أن القرار بمنزلة حافز اضافي للقطاع الطبي للتفاني، والعمل على خدمة المجتمع، والدولة التي اصبحت بمثابة البيت الجامع لمواطنيها ومقيميها، والشكر موصول لحكومتها التي أثبتت الأيام حكمة وسداد رؤيتها المستقبلية الثاقبة، والتي جعلت الإمارات السباقة على مستوى المنطقة، والعالم، بالحرص على سعادة الإنسان وراحته.

تصنع التاريخ

واعتبرت د. سنان أمجد لطفي أخصائية جراحة الفم والوجه والفكين أن المكرمة السامية الجديدة تسهم في صنع التاريخ، قائلة: هذه المكرمة ليست الأولى، حيث سبقتها مكارم كثيرة، وذلك ليس غريبا، فالمكارم تأتي على قدر الكرام، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» سباق بتقديم المكارم لكل من يتواجد على أرض الإمارات أو خارجها، وقد جاءت هذه المكرمة حاملة في طياتها الكثير من معاني الوفاء، التي تفيض بمشاعر من المحبة والرعاية والاهتمام التي يقدرها المقيمون جميعا، كما جاءت تقديراً لجهود الجيش الأبيض الذي كان من ضمن خط الدفاع الأول ضد وباء كورونا، ولله الحمد، فزرع بذور الخير في أرض الإمارات لا تضيع بل تنبت خيرا وفيرا، فلكم الشكر والتقدير من خط دفاعكم الأول إلى القيادة الرشيدة، وأدام الله الأمن والأمان وعز دولة الإمارات.

مكافأة غالية

واشاد د.احمد السبع استشاري عظام بمكرمة صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» قائلاً إن مكارم سموه دائما مميزة، وإن الإقامة الذهبية تعد مكافأة غالية لمن بذلوا جهودهم في نهضة الدولة، وتفانوا في خدمتها، متمنياً للإمارات دوام التطور والتقدم، والرفعة والرقي.

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دافع معنوي

وبحسب علاء غسان «مهندس» قوله: اعتماد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» منح الإقامة الذهبية للمقيمين يعد دافعاً معنوياً، وتكريساً للاستقرار النفسي والمهني للجميع في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الدولة نتيجة لجائحة «كوفيد-١٩» حيث تسهم هذه المكرمة في دعم قطاع الأعمال، والابتكار، وتزيد من انتاجية الموظفين، مما ينعكس بدوره بصورة ايجابية على الاقتصاد في مرحلة التعافي، من تبعات الجائحة، ويدعم مسيرة التطور والتنمية.

كما أن هذه المكرمة تدل على النظرة المستقبلية الثاقبة، والتقييم الفعال للمرحلة، بوضع أفضل الحلول التي تواكب الأولويات الوطنية، وتطور الكفاءات، والخطط الاستراتيجية التي من شأنها الوصول للعمل بأفضل الممارسات الممكنة، إضافة الى ذلك فإنها تعكس الروابط المتينة بين دولة الإمارات والمقيمين فيها، وتؤكد الاهتمام بجميع أفراد وشرائح المجتمع المترابط.

جذب الكفاءات

واثنى مؤمن محمد فتحي «مهندس» على المكرمة السامية بقوله: هذا ما عهدناه من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي تبذل كل السبل للارتقاء بالوطن، وتعمل على تعزيز نموه، والذي نراه جَلياً في اهتمامها بقيمة العِلم، والمعرفة، ولاشك أن هذا القرار سيكون له وقع وأثر بالغ في جذب الكفاءات من ذوي التخصصات العليا كالأطباء والمهندسين للاستقرار في الدولة، فضلا عن دوره في تعزيز الانتماء لها، والبذل من أجل سموها ورفعتها، وعلو شأنها، والرقي بها في كافة المجالات، والذي سينعكس أثره ايجابيا بالتأكيد على مكانة الدولة في السنوات المقبلة.

شركاء مسيرة

وقال احمد محمود صدوق «مهندس»: شكراً لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على اعتماد سموه منح الإقامة الذهبية لفئات جديدة في المجتمع، شكرا على دعم التنوع واستقطاب أصحاب العقول، والمواهب الاستثنائية، ليكونوا شركاء في مسيرة التنمية، والتطوير، والنمو الاقتصادي في دولة الامارات الغالية على قلب كل مواطنيها والمقيمين فيها، دمت قدوة للأجيال في خدمة الوطن، ودمت مثالا للحكم الرشيد، والإدارة الناجزة التي ضمنت لدولة الاتحاد التطور في المجالات كافة، ودمت مرجعا لكل إنسان في العلم والعمل، ومعلّما يغرس فينا أسمى معاني الأخلاق الحميدة والقيم، شكراً جزيلا.

توجيهات سديدة

وخط محمد العبادلة «مهندس» كلمات شكر بقوله: لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير، فجزيل الشكر نهديك بوراشد، ورب العرش يحميك.

كل الشكر والتقدير على توجيهات سموكم السديدة والمستمرة، والعطاء اللا محدود، وإعطاء الفرص للمهندسين لتكثيف مجهوداتهم، وطاقاتهم، وتشجيعهم على البذل والعطاء من أجل رفعة الوطن، والارتقاء بمكانته بين الدول، ستصبح الامارات مقصداً لكل المبدعين الأكفاء في العالم.

ثقة واصرار

وتحدث عبد الرحمن الشيوي مهندس الكترونيات عن المكرمة بقوله: منذ أن ولدت في هذا الوطن المعطاء، نتعلم فيه كل يوم دروساً في القيم والمبادئ والأخلاق والانتماء، وهذا ما أكده والدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في هذا القرار الذي يعزز الانتماء والولاء لهذا الوطن، ويؤكد سعي دولة الإمارات نحو التقدم والازدهار في شتى المجالات بخطىً واثقة، ما يزرع الثقة والإصرار على التحدي، وتحقيق المستحيل في نفوس أبناء الوطن.