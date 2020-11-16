شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء: الإقامة الذهبية تمنحنا الأمان والاستقرار العائلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي، حازم حلمي

أكد عدد من الأطباء إلى جانب عدد من المهندسين والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي، في أبوظبي، أن قرارات مجلس الوزراء والتي اعتمدها وأعلن عنها، أمس الأحد، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شان منح الإقامة الذهبية التي تصل مدتها إلى 10 سنوات إلى عدة فئات من ضمنها الأطباء، إلى جانب حاملي شهادة الدكتوراه في كافة التخصصات، والمهندسين في تخصصات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، تسهم في تحقيق الأمان والاستقرار العائلي، موضحين أنها مكرمة من سموه لهم على جهودهم المبذولة، خصوصاً خلال جائحة كورونا، ما يسهم في تحفيزهم على بذل المزيد؛ لرد الجميل لدولة الإمارات.

أمان واستقرار

أكد الدكتور فادي المحاميد رئيس قسم الجراحة بمستشفى مدينة زايد بمنطقة الظفرة، أن مبادرة سموه لها عظيم الأثر في نفوس الأطباء خصوصاً ممن تعاني بلدانهم ظروفاً صعبة وتقلبات، وهذا ما يشغل بال الطبيب طيلة فترة عمله، ماذا سيفعل لو تم الاستغناء عن خدماته أو انتهاء عقد العمل بلا تجديد؟

قيادة عظيمة

وقال الدكتور أيمن رحماني رئيس قسم حديثي الولادة بمستشفى توام في العين: إن اعتماد سموه الإقامة الذهبية للأطباء؛ يعد تقديراً لهم؛ ويؤكد دعمهم مادياً ومعنوياً من قبل قيادة عظيمة تقدر جهودهم المبذولة في خدمة الوطن، كما يمنح الطبيب فرصة للتخطيط لمستقبله، ويساعد الأطباء الذين أقبلوا على عمر التقاعد بأخذ فرصة؛ لتقديم عملهم؛ ونفع المجتمع بخبرتهم وعدم مغادرة الدولة بعد انتهاء عقودهم في جهات عملهم.

حافز كبير

وترى الدكتورة زينب الجباس أخصائية طب الأطفال في أبوظبي، أن اعتماد سموه الإقامة الذهبية للأطباء؛ سيلقي بظلاله على القطاع الطبي في الدولة؛ حيث يعد حافزاً كبيراً للطبيب لبذل المزيد؛ حيث يشعر بأنه في وطنه، ويشجع على استقطاب الكوادر المميزة ذات الخبرات الواسعة، ويعد القرار نوعاً من أنواع الوفاء ما بين القيادة والمقيمين من الأطباء على ما قدموه منذ بداية الجائحة، وهي مكافأة وفرحة كبيرة تتزامن مع قرب احتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات.

الشعور بالانتماء

وأكد الدكتور سامر اللحام استشاري أمراض القلب في أبوظبي، أنها مبادرة متميزة من قيادة رشيدة؛ حيث يعد موضوع الإقامة من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الطبيب، والحصول على الإقامة الذهبية؛ يعزز من استقراره؛ لذلك يعد اعتماد سموه لطفاً وتكرماً وتكريماً لقيمة الطبيب على هذه الأرض الطيبة، وأن الطبيب له خصوصية وتمييز في دولة تحترم التخصصات وتدعمها، ما يخلق شعوراً بالأمان والرغبة في زيادة البذل.

رد الجميل

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وثمن الدكتور حسين الحداد صيدلاني في أبوظبي، اللفتة العظيمة باعتماد سموه هذا القرار، موضحاً أنه تكريم عظيم من قيادة لا تفرق بين المواطن والمقيم، وتفكر دوماً باستقرار كل من يعيش على أرض الدولة، وأن كل طبيب سيحمل على عاتقه أن يرد الجميل لدولة الإمارات التي لم تتوان بتوفير جميع الإمكانات المادية والمعنوية للأطباء، ودعمهم طيلة فترة وجودهم في الدولة.

استقطاب الخبرات

وقال الدكتور فادي النجار رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جامعة الإمارات: إن القرارات تعد مبادرة طيبة، وتعد الأولى من نوعها بالمنطقة، وستسهم في استقطاب العقول والخبرات المتميزة والاستحواذ عليها؛ بحيث تكون جزءاً من المجتمع الإماراتي، فهذه التخصصات التي أشار إليها سموه ستصنع مستقبلاً مشرقاً للدولة، فالاستثمار اليوم للعقول فهي من تصنع كل شيء، كما تعد دولة الإمارات بيئة مناسبة؛ لاستقطاب أفضل وأهم العقول.

وسام فخر

وأكد الدكتور قتيبة الذبيان، عميد كلية الهندسة في جامعة العين، أن الإقامة الذهبية هي حافز على بذل الجهد؛ للوصول إلى أعلى الدرجات الأكاديمية، وأن تلك الخطوة هي خطوة متقدمة، توفر مزيداً من الاستقرار، كما أنها وسام فخر يضيف لنا المزيد من الثقة في أرض المحبة والتسامح، موضحاً أن دولة الإمارات سبّاقة في إسعاد مواطنيها والمقيمين على أرضها.

الراحة والإيجابية

وثمن الدكتور نزار زكي أستاذ في علوم الحاسوب الصناعي، قرار سموه؛ وقال: إنه يبعث على الشعور بالراحة والإيجابية، للمتخصصين بالذكاء الاصطناعي، ويحفزهم على التطور السريع بالعالم؛ لأن الإمارات من الدول المتقدمة في كافة المجالات، وهذه الإقامة تمنح المتخصصين كثيراً من الوقت؛ لوضع الخطط المناسبة؛ لتطوير الدراسات والأبحاث التي يتم العمل عليها؛ لوجود عدد كبير من المختصين بكافة المجالات داخل الدولة.

خطوة رائدة

وقال الدكتور عبد الرحيم الصابوني رئيس كلية الإمارات للتكنولوجيا: خطوة رائدة من الخطوات التي عودتنا القيادة الرشيدة بدولة الإمارات على أخذها، وأتت في الوقت المناسب ومع التخطيط للخمسين عاماً القادمة، وستفتح المجال للعديد من أصحاب الخبرات والمؤهلات العالية والتخصصات النادرة، للمساهمة في الاقتصاد والبنية التحتية للبلاد.

مستقبل معرفي

وقال الدكتور محمد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوبية في جامعة أبوظبي،: ستعمل هذه المبادرة السبّاقة من قيادتنا الرشيدة على استقطاب المبدعين من المهندسين والخبراء والطلاب المتميزين للتخصصات الأمثل لمستقبل معرفي ريادي كهندسة الحاسوب والكهرباء والميكانيكية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، ما يمهد لبيئة خلاقة تصنع المستقبل القادم، وستخلق دافعاً لكل الطلاب للتميز والمثابرة في جميع المجالات والعمل الدؤوب على رفعة الوطن وعزته.