شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مرشحاً للمرحلة المقبلة من «الإمارات للرواد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن تأهل 61 مرشحاً للمرحلة القادمة من بين 4305 متقدمين للدفعة الثانية من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي يهدف إلى تدريب وإعداد فريق من الإماراتيين لإرسالهم إلى الفضاء لمهام علمية مختلفة، ضمن برنامج الإمارات الوطني للفضاء. وتم تقييم المتقدمين عبر سلسلة من الاختبارات شملت تقييمات نفسية وجسدية، إضافة الى الانتهاء من الفحوص الطبية.

تلقى برنامج الإمارات لرواد الفضاء 4305 طلبات للالتحاق بالدفعة الثانية من البرنامج، بزيادة قدرها 7% على طلبات الدفعة الأولى. تم تصفيتها إلى 2099 طلباً بناء على معايير برنامج الإمارات لرواد الفضاء التي اعتمدت في تقييمها على الخلفيات التعليمية والخبرات البحثية. ثم خضع المتقدمون لتقييمات أخرى تضمنت اختبار الذكاء العالمي، والمهارات الشخصية، والتقييمات المتخصصة، تم من خلالها اختيار أفضل 1000 متقدم. واستقرت لجنة التقييم في مركز محمد بن راشد للفضاء على ترشيح 122 متقدماً من بين المرشحين الألف، لإجراء المقابلات الافتراضية الشخصية، التي تم تصفيتهم الى 61 مرشحاً.

يتضمن العدد 41 شاباً و20 فتاة من جميع إمارات الدولة. وسجل متوسط أعمار المتقدمين 28 عاماً، بينما بلغت نسبة المتوسط للمتقدمين من النساء 33%، و67% للرجال. وبلغ أصغرهم سناً 23 عاماً، وأكبرهم 39 عاماً. وقد أظهرت الدرجات العلمية للمرشحين تنوعاً ملحوظاً تبرز فيها الكفاءات العلمية حيث بلغ عدد المتقدمين من الحاصلين على شهادة الدكتوراه 3 إماراتيين، والحاصلين على درجة الماجستير 12 إماراتياً. وعلى مستوى جهات العمل، أفرزت بيانات المتقدمين خلفيات علمية وأكاديمية متنوعة بلغت نسبة 54% من المتقدمين المهندسين، و18% من القطاع العسكري، و18% من قطاع الطيران، و5% من قطاع الصحة والرعاية الطبية ضمن المتقدمين.

وأعلن المركز أنه قيد الانتهاء من إجراء الفحوص الطبية المتقدمة للمرشحين ال61، تضمنت الفحوص البدنية. وسوف يقوم المركز بإجراء المقابلات الأولية مع المرشحين الذين سوف يجتازون المرحلة بعد الإعلان عن نتائج الفحوص الطبية المتقدمة.

وقال يوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسير برنامج الإمارات لرواد الفضاء بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف السياسة الوطنية لقطاع الفضاء، ورؤية القيادة الرشيدة».

وأوضح المهندس سالم المري، مساعد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء للشؤون العلمية والتقنية، مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء: «تستكمل الدفعة الثانية ما بدأناه في برنامج رواد الفضاء بخطى ثابتة توثق الحضور الإماراتي لرواد الفضاء عالمياً».