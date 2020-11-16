شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي: «القادة لحروب القرن الواحد والعشرين» ينطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

تحت رعاية محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تنظم وزارة الدفاع مؤتمرها السنوي «القادة لحروب القرن الواحد والعشرين» تحت عنوان «دور الدفاع في المرونة الوطنية ما بعد 2020»، والذي سيعقد افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2020.

وقال محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إنه في الوقت الذي تنعقد فيه الدورة الخامسة من «سلسلة مؤتمرات القادة» الذي تنظمه وزارة الدفاع هذا العام افتراضياً، يواجه العالم بأسره تهديداً حقيقياً للبشرية، تهديداً يتجاوز عواقب الحروب والمعارك التقليدية، إنه انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصبح عدواً مشتركاً للبشرية، ويتطلب بذل جهود دولية مشتركة لمواجهته واحتوائه.

وأكد أهمية الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية التي يمكن أن تكون أكثر تعقيداً في طبيعتها من التحدي الحالي، قائلاً: «ينبغي أن يكون هدفنا الحقيقي هو إعداد الدول لمواجهة هذه التحديات في المستقبل، مع ضمان مستوى متقدم من المرونة، وأن نحمي وجود بلداننا، بينما نجد سبلاً للتعافي من هذه الأزمات بسرعة».

كما أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع أن دولة الإمارات أثبتت، من خلال تعاملها مع هذه الأزمة، إيمانها التام بمبادئ التسامح والتعايش مع جميع الشعوب، حيث مدت دولة الإمارات يد التعاون والتآزر لجميع دول العالم لمواجهة الجائحة والتصدي لآثارها وتداعياتها، وهو ما يؤكد أن قيم التسامح والسلام والتعاضد والأخوة قيم راسخة وباقية ببقاء الإنسانية في مجتمع دولة الإمارات، وتنعكس آثارها الإيجابية إقليمياً ودولياً.

وثمن البواردي كافة الجهود الوطنية في إدارة هذه الأزمة، والمتمثلة في المجلس الأعلى للأمن الوطني، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية.