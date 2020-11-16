شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى الجامعة بالشارقة يطلق مركزاً للجراحة التجميلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أعلن مستشفى الجامعة بالشارقة، عن إطلاق مركز متطور للجراحة التجميلية، مزود بأحدث الابتكارات التكنولوجية، مع الاستعانة بالخبرات المتميزة للدكتور هيونغ جو نوح، الجراح الذي اكتسب شهرةً عالمية؛ بفضل قدرته الفريدة على تنفيذ أعقد العمليات الجراحية.

قال د. نوح: «إنَّهُ لشرف كبير لي أن أصبح فرداً من المجتمع الطبي في دولة الإمارات الذي يجمع نخبة من الأطباء والجراحين من مُختلف أرجاء العالم. وأتطلع قُدماً للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على خدمات الجراحة التجميلية في الدولة؛ وذلك بدعم كبير من مستشفى الجامعة بالشارقة بقيادة الدكتور علي عبيد آل علي».

وأضاف الجراح الكوري: «في السابق، كانت الطريقة الأكثر رواجاً تقوم على طلب الحصول على مظهر مشابه للمشاهير، الأمر الذي يتطلب إحداث تغييرات جذرية على المظهر الحقيقي. أما الآن، فقد تغيرت الطريقة الشائعة؛ حيث أصبح التركيز ينصب حول الحصول على إطلالة طبيعية وبشرة نضرة ومشدودة».

من جانبه، قال الدكتور علي عبيد آل علي، المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة: «يرحب المستشفى بانضمام د. هيونغ جو نوح ليكون جزءاً من الخبرات الطبية العالمية في الشارقة ودولة الإمارات، كما سيسهم وجوده بالارتقاء بخدمات الجراحة التجميلية لمستويات جديدة من التميّز والاحترافية».