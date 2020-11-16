أمريكا: حصيلة إصابات كورونا تتجاوز 11 مليونا مع تصاعد الموجة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 11 مليون حالة يوم الأحد، وفقًا لإحصاء صادر عن جامعة جونز هوبكنز، حيث تسيطر على البلاد موجة ثالثة من الجائحة.
وشهدت الولايات المتحدة حالات مؤكدة ووفيات أكثر بكثير من أي دولة أخرى، حيث تسببت الجائحة في وفاة اكثر 246 الف حالة مرتبطة بالفيروس في البلاد البالغ عدد سكانها حوالي 330 مليون نسمة.
ويأتي هذا الرقم الرئيسي الكئيب بعد ستة أيام فقط من تجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة حاجز 10 ملايين إصابة.
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