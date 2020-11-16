محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي تضمن التعدى على بائع خضروات بالجيزة . ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على بائع خضروات بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة. Advertisements وبالفحص تم التوصل إلى تحديد طرفى الواقعة المجنى عليه "بائع خضروات" وعاطل له "معلومات جنائية". وبإستدعاء المجنى عليه، قرر بأنه أثناء عمله ببيع الخضروات بإحدى المناطق بدائرة القسم فوجئ بالمتهم يتعدى عليه بالضرب وطلب منه مبلغ مالي مقابل السماح له ببيع الخضراوات بالمنطقة، دون حدوث إصابات، وأنه لم يتقدم بأية بلاغات لقسم الشرطة عن تلك الواقعة. وأمكن ضبط المتهم بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط بلطجي الهرم بطل واقعة ضرب "بائع الخضروات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.