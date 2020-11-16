​نائب الوزير للتعليم الفني: تدريب 2500 معلم على مهارات الجدارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شهد الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، ختام فعاليات "برامج بناء قدرات معلمى التعليم الفنى" في إعداد مناهج البرامج الدراسية وفق منهجية الجدارات اللازمة فى سوق العمل، وتدريب المعلمين على المهارات الفنية واستراتيجيات وطرق تدريس تلك المناهج المطبقة في بعض مدارس التعليم الفنى بنوعياته المختلفة وتشمل الصناعى، والتجارى، والزراعى، والفندقى وكذلك التعليم والتدريب المزدوج.

واستهدف التدريب، 2500 معلم على مدار خمسة أسابيع داخل المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، بهدف إعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لإجراء أعمال التقييم والتحقق بالمدارس التى تطبق بها البرامج الدراسية المطورة المبنية على منهجية الجدارات.

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وأعرب نائب الوزير للتعليم الفنى عن سعادته لإنجاز حزمة التدريبات بجهود الوزارة وبجودة عالية جدًا، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن بناء مناهج البرامج الدراسية بالشراكة مع ممثلى سوق العمل هى الخطوة الأولى فى ضمان إعداد فنى متمكن من الجدارات اللازمة لسوق العمل فى التخصصات المختلفة التي تسهم بشكل مباشر في إمداد سوق العمل المصرى بالفنيين المتميزين المؤهلين علميًا ومهاريًا وبصورة تواكب التطور الجاري في الدول الكبرى.

وشهد الاحتفال تسليم شهادات التقدير للكوادر المتميزة التى شاركت فى إنجازات العام الماضي 2019/2020، كما قام بتقديم دروع التفوق لأفضل عشرة مدارس تعليم فنى على مستوى الجمهورية وفق المسابقة التى نظمها قطاع التعليم الفنى بهذا الشأن، وقد تسلمها مديرى المدارس الفائزة مع شهادات تقدير، وقد حصدت مديريات التعليم بالغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد المراكز العشرة الأولى وقام الدكتور نائب الوزير بتقديم شهادات التقدير لمديرى المديريات ومديري التعليم الفني للمدارس الفائزة.​

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