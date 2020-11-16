بعد تداول الصور.. كشف ملابسات واقعة "تقييد شخص" على سيارة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تداول صور على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن تقييد شخص على سيارة بالشرقية. ورصدت المتابعة الأمنية تداول صور على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بتقييد شخص أعلى سيارة خاصة بتوزيع المياه الغازية بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق بمديرية أمن الشرقية. وبالفحص تبين قيام أربعة أشخاص بتقييد "عاطل" له معلومات جنائية، على سيارة تابعة لإحدى شركات المشروبات الغازية "قيادة أحدهم" وبإستدعائهم قرروا بأنهم حال قيامهم بإنزال بعض المشروبات الغازية بأحد المحال التجارية، قام شخص بمحاولة سرقة 2 "صندوق" مياه غازية من السيارة، فقاموا بالإمساك به وتقييده على النحو الذى تم تصويره وذلك تمهيداً لتسليمه لأقرب قسم شرطة، إلا أنهم فوجئوا بحضور أهليته وأبدوا رغبتهم في سداد ثمن المسروقات مقابل عدم تحرير محضر بالواقعة. وتم الصلح والتراضي فيما بينهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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