بالفيديو : نجوم الجرائم والحوادث في مصر من البلكونة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت الحلقة الجديدة من برنامج مصر من البلكونة سيرة الجريمة في مصر خلال 100 سنة منذ نشرت مجلة اللطائف المصورة أخبار الحوادث والجرائم للمرة الأولى في الصحافة المصرية.

وحكت المذيعة ياسمين نور الدين عن تطور الاهتمام بالحوادث الكبرى وكيف كان أبطالها هم نجوم الصحف منذ عصر ريا وسكينة مرورا بسفاح كرموز وأدهم الشرقاوي وغيرهم من الشخصيات .

المعروف أن مصر من البلكونة برنامج يقدمه ياسمين نور الدين ومحمد فتحي وأيمن عثمان ورضوى زكي، ويفتش في حكايات مصرية حقيقية لا تخلو من الطرافة والغرابة ليكشفها للمشاهد عبر منصات الخليج 365 الراعي الإعلامي للبرنامج الذي تنتجه شركة راديو ون ضمن قناة طوبة

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