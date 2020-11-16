تعرف على خطوات تحديث الضمان الاجتماعي قبل إنتهاء مهلة التجديد

"تحديث الضمان" عبارة شغلت أذهان ملايين المواطنين بالمملكة العربية السعودية وزادت معدلات البحث عليها لتحتل مركز الصدارة بمحرك البحث جوجل، وذلك عقب مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من جميع المستفيدين تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم قبل انتهاء مهلة التحديث والتي ستكون عقب 5 أيام.

وأكدت وزارة التنمية عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" أن يوم 20 نوفمبر الجاري سيكون أخر موعد للتحديث، وعلقت:"عزيزي مستفيد الضمان الإجتماعي..تبقى 5 أيام على انتهاء فترة التحديث، لذا بادر بتحديث بياناتك بكل يسر و سهولة عبر الرابط/http://eservices.mlsd.gov.sa/#/login/ قبل تاريخ ٢٠ نوفمبر لضمان

استمرار صرف المعاش الضماني".

ويمكن لكل المواطنين المستفيدين من معاش الضمان الأجتماعي اتباع بعض الخطوات البسيطة لتحديث بياناتهم خلال تلك الأيام.

خطوات تحديث الضمان الاجتماعي

. الدخول على الحساب الشخصي للمستفيد.

. اختيار الملف الشخصي.

. الضغط على تحديث البيانات.

. مراجعة البيانات وفق المستجدات ثم الضغط على أيقونة "إرسال الطلب".

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وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كشفت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف بها المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الإجتماعي ليقوموا بتحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة بشكل سريع

قبل انتهاء الموعد المحدد، وبذلك يوفر عليهم الوقت والجهد الذي يحتاجه زيارة الفروع.

أهداف نظام الضمان الاجتماعي

يذكر أن نظام الضمان الإجتماعي السعودي يهدف إلى تحقيق حد أدنى من الدخل ليلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد بالمملكة العربية السعودية، بجانب التأكد من وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتميز بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الإجتماعي وغيره من البرامج الداعمة الأخرى، بالإضافة إلى إيجاد رابط وثيق بينهم، وتقديم الدعم والحماية الإجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الفئات الاكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.

كما يتماشى المشروع مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تعمل على التركيز على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.