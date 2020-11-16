8 معلومات عن كلية الملك خالد العسكرية بعد تصدرها للتريند

أصبحت كلية الملك خالد العسكرية بالمملكة العربية السعودية ضمن الكلمات الأكثر بحثًا من مستخدمي موقع "جوجل"، وذلك بعدما أعلنت الكلية عن نتائج الترشيح النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم "32" للعام الدراسي 1442هــ، مؤكدة أن جميع المتقدمين يستطيعوا الاستعلام عن النتيجة بشكل الكتروني عبر الموقع الرسمي للكلية.

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"بوابة الوفد"، تقدم إليكم بعض المعلومات عن كلية خالد العسكرية من خلال

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السطور المقبلة.

- كلية الملك خالد العسكرية، هي كلية عسكرية سعودية افتتحها الملك عبد الله بن عبد العزيز في تاريخ 3 ربيع الأول، 1403هـ الموافق 18 ديسمبر، 1982

- تهدف لتخريج ضباط يعملون في قوات الحرس الوطني السعودي.

- أنشأت لتقديم العلوم العسكرية والأكاديمية للطلبة الملتحقين بها اللائقين للخدمة العسكرية من حملة الشهادة الثانوية كي يتم اعدادهم

وتدريبهم وصقلهم بكل المعارف والمهارات العسكرية والأكاديمية- تقوم أيضًا بعقد دورات تأهيليه لحملة الشهادات الجامعية حسب التخصصات العلمية والإنسانية التي تحتاجها قطاعات الحرس الوطني.- مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات موزعة على ستة فصول دراسية يستغرق كل فصل منها من 15الى 16 أسبوعاً ويبلغ عدد الساعات الدراسية (132) ساعة معتمدة- تتيح للمتخرج استكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية- يعين المتخرج في الكلية برتبة ملازم- مدة الدراسة للضباط الجامعيين فهي سنه دراسية واحده ذات منهج عسكري مكثف تشتمل على (23) مادة عسكرية