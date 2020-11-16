مصر: أمن الخليج خط أحمر

سيف اليزيد - الكويت (وكالات)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية، وأن أمن الخليج خط أحمر للقاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع شكري مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر الصباح، وذلك في ختام لقاءاته الرسمية بالكويت، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وأوضح حافظ أن الوزير شكري شدد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت في مواجهة التحديات الإقليمية، وأعاد التأكيد على أن أمن الخليج يُعد بمثابة خط أحمر لمصر، ومن ثّم أهمية مواصلة التشاور والتنسيق السياسي بين البلدين على مختلف المستويات، في ضوء ما تشهده الدول العربية من تدخلات إقليمية هدّامة، فضلاً عن الدور المشترك لمصر والكويت في مجال مكافحة الإرهاب.

ووفقاً للمتحدث، تناول الوزيران أيضاً المستجدات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتوترات على المشهدين الليبي والسوري، وجهود تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق، وآخر التطورات المتعلقة بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف المتحدث أن المباحثات شهدت توافقاً في الرؤى إزاء تلك الملفات والتحديات الجسام التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي، واتفاقاً حول استمرار التنسيق المُشترك بين مسؤولي البلدين بشأنها.

وتابع حافظ، أن الوزيرين أكدا، في مُستهل اللقاء، أهمية الإعداد الجيد للدورة المقبلة من اللجنة الوزارية المشتركة، باعتبارها المظلة الرئيسية لمناقشة وتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقا على عقد الدورة الثالثة عشرة منها برئاسة وزيري الخارجية بالقاهرة في مطلع العام المُقبل، وبما يعكس طبيعة العلاقات الوطيدة والمتشعبة القائمة بين البلدين والاهتمام بالعمل على تنميتها.

كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد بحث في وقت سابق أمس، بقصر «بيان» مع الوزير شكري آخر المستجدات في الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن أمير الكويت تسلم من الوزير شكري رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضمنت العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين وحرصهما على توطيد التعاون بينهما في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة، وتطويره إلى آفاق أرحب بما يخدم مصلحة الشعبين.

ووفق الوكالة، تضمنت الرسالة دعوة أمير الكويت لزيارة مصر، وأعرب الشيخ نواف عن سعادته بقبول وتلبية الدعوة. وكان الوزير شكري قد صل أمس الأول، إلى الكويت في زيارة رسمية.