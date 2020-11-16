في ذكرى “انتفاضة البنزين”… نجل شاه إيران يهاجم النظام: سرقوا ثروات الشعب

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 16 نوفمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ ساعتين

تعليقا على الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات الشعبية المعروفة إعلاميا بـ“انتفاضة البنزين“، التي شهدتها إيران في شهر تشرين الثاني العام الماضي، شن نجل شاه إيران رضا بهلوي، هجوما حادا على النظام، معربا عن تضامنه مع الحراك الشعبي ضد النظام.

وقال بهلوي في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”أحداث نوفمبر الماضي هي رواية تعبر عن سرقة المتشددين والإصلاحيين لثروات الإيرانيين المغتصبة، كما كشفت أن رد النظام على أصوات العمال المحتجين الذين يعانون من تأخر رواتبهم لعامين هو الرصاص“.

وأضاف أن ”أحداث نوفمبر الماضي وشعار (روحي فداء إيران) كان يجوب آلاف الأحياء والشوارع في بلادنا، والذي يعني أن إيران لن تموت وأن الإيرانيين لن يستسلموا، كما لن يركع الإيرانيون أمام الفساد والظلام“.

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وخاطب بهلوي أسر ضحايا الاحتجاجات، الذين سقطوا على يد قوات النظام الإيراني قائلًا: ”عليكم أن تعلموا أنكم لستم وحدكم في هذا الطريق، فالأبطال الذين رحلوا لكي تبقى إيران لن تنساهم بلادهم، وسوف تكون ذكراهم خالدة“.

وشهدت مختلف المدن في إيران احتجاجات شعبية في الـ15 من تشرين الثاني لعام 2019، اعتراضا على قرار السلطات زيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف، فيما رفع المحتجون شعارات تطالب بإسقاط النظام والمرشد الأعلى علي خامنئي.

وأفادت جهات حقوقية بسقوط نحو 1500 قتيل، واعتقال أكثر من 7 آلاف من المحتجين الإيرانيين في ”انتفاضة البنزين“، فضلا عن إدانة السلطات القضائية الإيرانية لعدد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات بأحكام بالسجن، بحسب “ارم نيوز”.