الزيات يقدم رسميا استقالته من رٸاسة الرجاء

أبلغ جواد الزيات المكتب المديري للرجاء بقرار الاستقالة، مبرزا انه سيغادر سفينة الرجاء بشكل رسمي خلال الجمع العام المقبل.

وشدد مصدر مطلع من داخل الفريق، في حديثه مع “اليوم 24″، علی كون المشاكل المالية للرجاء، والتأخر في صرف المستحقات المالية العالقة للاعبين ساهم في تأزيم الوضع.

وأوضح ذات المصدر أن تشبث اللاعبين بالتوصل بمستحقاتهم دون تأخير وضع الزيات في موقف محرج، مشددا علی كون الدوافع المهنية ساهمت في اتخاذ قرار المغادرة بحكم امكانية تقلده منصبا مهما في شركة للطيران.

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