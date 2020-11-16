لقي شاب مصرعه، صباح اليوم الأحد، بعدما شنق نفس في منطقة حومة الشوك في طنجة.
وحسب مصدر مطلع، فإن المسمى قيد حياته “ع.ي”، وهو شاب ذو 21 سنة، أقدم على الانتحار بوضع حبل حول عنقه داخل بيته، في حي بنكيران.
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب إقدام الهالك على الانتحار تعاطيه لمواد مخدرة، ما أدخله في حالة نفسية صعبة.
يذكر أنه فور وقوع الحادث حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة في عين المكان لمعرفة ملابسات الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر مآسي الانتحار تتواصل في الشمال…شاب في مقتل العمر ينهي حياته بطريقة بشعة في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.