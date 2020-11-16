شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 220 إصابة بمصر ولبنان 1163 وتونس 1065 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الأحد تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 11 حالة جديدة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة بخروج 100 متعاف من الفيروس من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 101046 شخصا حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد هو 110767 حالة و 6453 حالة وفاة.

فيما سجّل لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيه إلى 104530 إصابةً.

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وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

وسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80404 إصابات.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.