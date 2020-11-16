شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا.. 155 ألف إصابة في أمريكا وفرنسا 27 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 155,708 إصابة مؤكدة و 1,252 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10,846,373 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 244,810 حالة وفاة.

فيما سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1981827 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.