شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رئيس وزراء إسواتيني بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ويخضع لعزل ذاتي في منزله. وأضاف في بيان حكومي أمس، أنه لا تظهر عليه أي أعراض، وأنه بصحة جيدة.

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