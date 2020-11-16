أول لقاء إسرائيلي- بحريني بتل أبيب.. بحث تبادل السفارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعقد أول لقاء وزاري إسرائيلي أمريكي بحريني هو الأول من نوعه في تل أبيب، الأربعاء المقبل، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

ويشارك باللقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني ورئيس الوزراء ووزير الخارجية الإسرائيليين بنيامين نتنياهو وجابي أشكنازي.



ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل الأربعاء في إطار جولة تشمل عدة دول في أوروبا والشرق الأوسط، بحسب السفارة الأمريكية في إسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة الإسرائيلية إن وزير الخارجية البحريني سيصل إلى إسرائيل، الأربعاء، في أول زيارة له.

وكان أوفير جندلمان، الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال، الأحد، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صادق على الإعلان المشترك حول إقامة علاقات دبلوماسية وسلمية وودية بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين".

وقال موقع "واللا"، الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه تم إنهاء الترتيبات لعقد اللقاء الثلاثي الإسرائيلي الأمريكي البحريني، الأربعاء المقبل، بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاثة ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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وأشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يتحدث خلاله المشاركون في اللقاء.

وقال: "أحد المواضيع التي سيتم بحثها هي تبادل افتتاح السفارات بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأضاف الموقع الإخباري الإسرائيلي: "تقدمت إسرائيل بطلب رسمي إلى البحرين لافتتاح سفارة إسرائيلية في المنامة ولكن حتى الآن لم تتسلم إسرائيل طلبا رسميا طلبا رسميا من البحرين لافتتاح هذه السفارة".

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حطّت طائرة "العال" الإسرائيلية في المنامة برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، وبرفقة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.



ووقع الوفد الإسرائيلي، الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين، اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.