وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعلن فاتح شهر ربيع الآخر هو يوم الثلاثاء

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء الاحد، أن فاتح شهر ربيع الآخر 1442 هو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، وبالتالي، فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل الثلاثين يوما.

وانهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الآخر، بعد مغرب يوم الأحد 29 ربيع الأول 1442 موافق 15 نوفمبر 2020 واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه فإن شهر ربيع الأول يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الآخر 1442 هو يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020.