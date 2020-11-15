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شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يخضع للحجر بعد مخالطته مصاباً بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 15 نوفمبر 2020
أفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بأنه دخل إلى الحجر الصحي الذاتي بعد مخالطته مع شخص مصاب بفيروس كورونا.
وذكر مكتب جونسون، في بيان أصدره مساء "الأحد"، أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا وجه طلبا إلى رئيس الوزراء بعد أن تبين أنه تخالط مع شخص خضع لفحص إيجابي خاص بفيروس كورونا المستجد.
وقال البيان إن جونسون "سيوصل العمل من داونينغ ستريت بما في ذلك إدارة إجراءات الحكومة لمكافحة جائحة فيروس كورونا".
وشدد مكتب جونسون مع ذلك على أن "رئيس الوزراء في حالة صحية جيدة ولا توجد لديه أي أعراض لكوفيد-19".
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