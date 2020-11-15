شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020 أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو.

وقال ممثل الوزارة للصحافيين: "أظهر اختبار فيروس كورونا المستجد، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية". بحسب روسيا اليوم. وأضاف ممثل الوزارة: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو".

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.