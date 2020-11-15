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إصابة وزير النقل الروسي بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير النقل الروسي بفيروس والان مع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر 2020

أصيب وزير النقل الروسي الجديد فيتالي سافيليف، بفيروس كورونا، وسيقوم بتأدية مهام الوزير، النائب الأول ألكسندر نيرادكو.

 

وقال ممثل الوزارة للصحافيين: "أظهر اختبار ، الذي اجتازه وزير النقل فيتالي سافيليف نتيجة إيجابية". بحسب روسيا اليوم.

 

وأضاف ممثل الوزارة: "وفقا لمتطلبات الهيئات الصحية المختصة، يجب على وزير النقل مراعاة العزلة الذاتية. 

 

وسيؤدي مهامه مؤقتا النائب الأول لوزير النقل رئيس وكالة النقل الجوي الفدرالية ألكسندر نيرادكو".

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